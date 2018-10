Giornata di vendemmia ieri a Madonna delle Vigne. Raccolti 20 quintali di uve che diventeranno vino tradatese.

Vino tradatese, alunni tra i filari

Alunni al lavoro ieri mattina, martedì, come ormai da tradizione per la vendemmia a Madonna delle Vigne. Circa 120 bambini delle elementari ieri hanno fatto tappa nel vigneto comunale, dove insieme ai volontari del Bacco e degli Amatori Moto Frera si sono armati di forbici per raccogliere i grappoli d’uva merlot. Con loro, anche gli assessori Erika Martegani e Vito Pipolo, oltre al consigliere Alessandro Morbi.

Venti quintali inviati in Franciacorta

L’uva raccolta è stata poi caricata su un camion. Destinazione, Franciacorta dove verrà trasformata nel vino tradatese. Ottimo raccolto quest’anno, con 20 quintali contro i 15 della passata annata. Una vendemmia quasi da record resa possibile grazie alle diverse migliorie tecniche e meccaniche messe in atto quest’anno.

