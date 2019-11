Appuntamento venerdì 29 novembre alle 21 in sala consiliare per la serata in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

Violenza sulle donne, teatro e musica

Si torna a parla di violenza sulle donne in municipio a Venegono Superiore, venerdì prossimo con l’iniziativa organizzata dalle associazioni Sui Sentieri della Musica, Luogo Eventuale, Eos, Distretto di Tradate, Pro Loco e Comune. Cuore della serata, lo spettacolo “Datemi un bianchetto” di Michela Prando. Ad accompagnare la serata il Coro Kallistè con la pianista Sophia Zanoletti.

Datemi un bianchetto

Così l’autrice Michela Prando presenta lo spettacolo “Datemi un bianchetto”:

In questo spettacolo ci conosceremo e riconosceremo ridendo dall’inizio alla fine, uno spettacolo di teatro dove la nostra Patty, cameriera veneta in cerca di osterie ci racconterà di donne che hanno cambiato la storia e che nessuno conosce… ma lei fra un piatto di baccalà e un altro si aggiorna, conosce e fa conoscere queste donne straordinarie.

