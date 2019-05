Vittoria Maria Passera: nella suggestiva cornice di Villa Isacchi a Cislago, domani, sabato 25 maggio, l’ex responsabile de La Settimana di Saronno presenterà il suo romanzo d’esordio, “Amori, tradimenti, arrosto e champagne”, che ha già raggiunto la seconda ristampa.

Incontro con l’autrice

La Settimana di Saronno entra nel vivo del «Maggio della cultura», l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato alla Cultura. Domani, sabato, alle 15.30, nella sala Itala e Agnese Isacchi in Villa Isacchi, Vittoria Maria Passera, ex responsabile del settimanale, presenterà il suo libro «Amori, tradimenti, arrosto e champagne». A intervistare l’autrice sarà Davide Bellombra, giornalista de La Settimana. I due guideranno il pubblico attraverso le pagine del diario di bordo di cuori infranti, appuntamenti mancati e liti taglienti.

