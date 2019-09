Vittoria Maria Passera presenta il suo romanzo d’esordio, “Amori, tradimenti, arrosto e champagne”, a Castiglione Olona, sua città natale, e a Saronno, Comune dove ha lavorato per tanti anni come responsabile de La Settimana.

L’appuntamento di Saronno

La giornalista castiglionese Vittoria Maria Passera presenterà il suo romanzo sabato 21 settembre, alle 16, nella cornice del Museo della Collegiata. A presentare la scrittrice e la sua opera prima ci sarà la giornalista de La Settimana, Simona Pilenga.

Domenica 22 settembre, alle 16, il romanzo verrà invece presentato a Saronno, nella sala del camino di Villa Gianetti. L’evento è organizzato dall’associazione “Cultural Musicalmente”, con il patrocinio del Comune di Saronno. A presentare la scrittrice sarà in questa occasione, come già avvenuto a Cislago, il giornalista Davide Bellombra.

Il romanzo

Un romanzo che si snoda attraverso la figura di tre donne: Lavinia, Ludmilla e Barbara. Tre donne molto differenti come cultura, professione ed estrazione sociale, ma tutte legate da un filo rosso: Paolo, un ingegnere dai tratti discutibili e per il quale si profila un finale fra il giallo e il noir. “Non mancano i sentimenti, ma neppure le tinte forti – annuncia sibillina l’autrice – Una narrazione nella quale è facile ritrovare la vita di molte donne, una vita fatta di quotidianità, lavoro, sentimenti e… un uomo che non rispecchia proprio il prototipo del principe azzurro”. Non mancano le battute sagaci, l’ironia e la voglia di riscossa, il tutto in una trama e in uno stile avvincenti che non possono che tenere inchiodato il lettore fino all’ultima pagina.