Week End in contrada San Bernardino

Week End ricco per i bianco rossi

Parte davvero alla grande l’aprile di Contrada San Bernardino, con l’inaugurazione, Sabato 6 Aprile del “San Bernardino Palace“, la tensostruttura, capace di contenere centinaia di persone, che ospiterà i contradaioli sino al palio. Dalle ore 20.00 birra e grigliata, sulle note della cover band “Taglio Netto“, per una serata all’insegna della musica italiana.

Gli eventi

Domenica 7 sarà la volta dei bellissimi fiori, in esposizione Domenica 7, durante la manifestazione più green della contrada bianco rossa,”

“, in collaborazione con “Mercanti dei 7 Laghi”. Presso il maniero di via Somalia, interessanti conferenze sulle orchidee e laboratori per bambini. Sarà attivo il punto ristoro , per chi avesse bisogno di una pausa di gusto.

Per tutte le 48 ore di festa, gli amici a quattrozampe dei contradaioli, potranno dare prova delle loro abilità alla prova di agility dog CSEN, che si svolgerà all’oratorio San Paolo. Anche qui sarà possibile mangiare.

Momenti particolarmente importanti per la contrada, che apre le porte di casa propria, per condividerne la gioia con chi vorrà intervenire.

