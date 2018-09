Ritorna l’atteso appuntamento con la «Festa degli Oratori» a Gerenzano.

Week end di festa all’oratorio

L’inaugurazione sarà domani, sabato, alle 19 con la partenza della «Quatar Pass», la tradizionale corsa podistica non competitiva di 5 km. Le famiglie saranno poi protagoniste della «Color Run» di 2,5 km. Alle 21 si esibiranno invece i «The Louds». Dopo la santa messa di domenica, si rinnoverà il pranzo comunitario in oratorio. Nel pomeriggio il mago «Tittix» intratterrà invece i bambini in attesa della «Serata Luna Park».

Ritorna il «Gerenzano photo-contest»

Dopo il successo dello scorso anno, l’Amministrazione ha rinnovato per questa domenica il «Gerenzano photo-contest». All’interno della «Settimana europea della mobilità», lo scopo dell’iniziativa è far riscoprire i luoghi caratteristici del paese senza mezzi di motorizzazione. In ogni punto del gioco i partecipanti dovranno scattarsi un selfie. Il ritrovo è alle 16.30 al Parco degli Aironi. Alle 19 sono previsti l’arrivo e la cena in oratorio, a cui seguirà la premiazione alle 21.