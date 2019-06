“Wolfest Music Festival”, sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 la prima edizione del nuovissimo appuntamento con musica live e food a Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) insieme al circolo culturale “Il Campanile”.

La macchina organizzativa si è messa in moto da tempo, ora è già iniziato il conto alla rovescia. Sì perchè sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) ospiterà la prima edizione del “Wolfest Music Festival”che vedrà sul palco nomi importanti della musica. Ma non solo: ci sarà anche food e molto altro divertimento. Tutto a cura del circolo culturale “Il Campanile”.

Il maxi evento si svolgerà nell’incantevole parco della Corte Lombarda (ingresso da via Vittorio Emanuele III, angolo via Gajo). Apertura cancelli alle 17.30, ingresso gratuito.



Il programma:

– Sabato 15 giugno 2019, alle 21, sul palco salirà la famosa band dei “Rootical Foundation”. Nati nel lontano 2004 da un gruppo di musicisti appassionati di reggae music debuttano ufficialmente nel 2006 con il loro primo Album “RI-Uscire”, spopolando in numerosi festival italiani ed europei.

Ora, con 5 dischi all’attivo, l’ultimo uscito nel 2018 dal titolo “Still Learning”, fanno tappa a Cantalupo con il loro “Stay Human Tour 2019”; alle 18.30 e 23.30 dj set



– domenica 16 giugno 2019 alle 21 concerto di un’altra importante band: stiamo parlando dei “Black Beat Movement”. Open set & close set



Ogni giorno gli stand dell’associazione saranno pronti dalle 17.30 con ottimo cibo, birre artigianali e tante sorprese.

“E questa una festa che, in realtà esisteva già – spiegano da Il Campanile – e si si chiamava Benvenuta Estate, un evento all’aperto nel parco divertimenti di Cantalupo: due giorni di musica e divertimento, sempre organizzato da noi parecchio tempo fa. Ora abbiamo voluto riprovarci in chiave più attuale e moderna. Siamo tanti giovani con tanta voglia di fare, di rinnovarsi, di provare qualcosa di nuovo: ecco una nuova sfida! Musica e cibo sono per noi il binomio perfetto”.

