“Wolfest Music Festival”, grande pubblico per la due giorni di musica e food a Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) insieme al circolo culturale “Il Campanile”.

“Wolfest”, buona la prima

Una prima edizione davvero coi fiocchi. Stiamo parlando del “Wolfest Music Festival” organizzato dal circolo culturale “Il Campanile” a Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore). Tantissima la gente accorsa a questa nuova manifestazione che ha unito musica dal vivo a food. Prima serata sabato 15 giugno 2019 con open set CoccoLounge, dalle 21 concerto dei Rootical Foundation e close set CoccoLoco; il giorno dopo balli con Ancea e concerto dei Black Beat Movement.

Azzeccatissima l’area dell’evento ossia il Parco della Corte Lombarda (con ingresso da via Vittorio Emananuele III) che si è trasformato in una vera location da concerti. Musica, come detto, ma anche street food, birra artigianale e cocktail del Chiringuito.

Presente la Polizia locale e la Protezione civile per vegliare sulla sicurezza.

Il commento degli organizzatori

“Questa festa esisteva già e si chiamava Benvenuta estate, evento che si svolgeva al parco divertimenti di Cantalupo, due giorni di musica e divertimento sempre organizzato dal nostro circolo – ricordano da Il Campanile-. Abbiamo però voluto riprovarci in chiave più attuale e moderna. Il direttivo è cambiato, i giovani hanno voglia di rinnovarsi e provare qualcosa di nuovo ed ecco questa nuova sfida! Wolfest è stata una bellissima esperienza: il parco della Corte Lombarda si è dimostrato davvero una location adatta per questo genere di eventi, è stata una scoperta. E un grande successo di pubblico. L’anno prossimo? Noi abbiamo tanta voglia di fare, vediamo come andrà anche la Sagra di agosto. Per il prossimo anno si vedrà!”.

