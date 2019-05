Grandi numeri per la terza edizione della workout Bareggio team competition, che nelle giornate di sabato 18 e domenica 19, ha registrato il passaggio di circa 600 persone, giunte nel comune lombardo per assistere alla competizione.

Un piccolo grande successo per l’omonimo comune, le cui strade, in occasione della manifestazione, pullulavano di atleti e persone giunte per applaudirli.

Thomas Renda, proprietario della palestra workout Bareggio, organizza la manifestazione da tre anni, sempre con ottimi risultati.

La workout Bareggio team competition consiste in una gara di fitness cui prendono parte atleti agonisti e persone che praticano sport dilettantistico. I partecipanti misurano le loro competenze atletiche cimentandosi in un percorso composto da diversi circuiti.

Presenti alla premiazione anche il sindaco Linda Colombo e l’assessore allo sport Domenico Bonomo.

