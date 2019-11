“XX Fragile”, lo spettacolo teatrale dei “Drammanauti” in scena domenica 24 novembre, alle 21, al centro sociale Pertini (Salice) di via Dei Salici di Legnano. Ecco il video delle prove e la videointervista con le attrici.

“XX Fragile”, stop alla violenza sulle donne

Uno spettacolo che parla di donne e contro la violenza sulle donne. Stiamo parlando di “XX Fragile” spettacolo culturale che vedrà protagonista l’associazione culturale “I Drammanauti”: col supporto della Casa del volontariato, saranno messe in scena storie di donne che hanno subìto violenza di ogni genere. Sul palco Valentina La Placa, Francesca D’Alessandro, Rossella Pezzuti, Luisa Gilio e Laura Colombo, con la partecipazione di Stefano Battistin e musica dal vivo con Caroline Henderson e Michele Pastori (le prove proseguono in questi giorni VEDI VIDEO IN ALTO)

Appuntamento domenica 24 novembre 2019, alle 21, al centro sociale Pertini (Il salice) di via Dei Salici a Legnano (rione Mazzafame). L’evento è in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre.

ECCO LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ALLE ATTRICI: