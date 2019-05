Il 25 aprile si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia. E’ una festa nazionale della Repubblica Italiana.

Le celebrazioni del 25 aprile a Cerro Maggiore e Cantalupo si sono concluse definitivamente lunedì 29 con l’incontro, davanti ai monumenti ai Caduti, di studenti, sindaco di Cerro Nuccia Berra e ANPI. I ragazzi, grazie all’aiuto dei loro insegnanti, hanno contribuito attivamente all’iniziativa attraverso la lettura di racconti , poesie sulla testimonianza della lotta partigiana e canti e musiche della Resistenza. La giornata è stata arricchita dalla presenza dei genitori e dei nonni degli studenti.

“Anpi ringrazia l’amministrazione comunale per il patrocinio di tali manifestazioni, le Dirigenti scolastiche delle scuole statali e parificate locali, un plauso in particolare agli studenti e agli insegnanti per la bella riuscita delle manifestazioni”.