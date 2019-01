Crescono le imprese: a Baranzate record di aziende con stranieri. Il commento del sindaco

Secondo la Camera di commercio le aziende presenti sul territorio sono 303mila, 4mila in più del 2017 con un incremento dell’1,3 per cento. Traina la crescita nel 2018 la città di Milano (+1,8), con un incremento più forte rispetto alla cintura (+0,6) formata da oltre cento comuni. Baranzate detiene il record per imprese di stranieri. “La presenza di molte imprese con titolari stranieri è intimamente legata al numero di stranieri residenti presenti a Baranzate, naturalmente – commenta a riguardo il sindaco Luca Elia -. Questo dato mi pare un elemento molto positivo che evidenzia come la popolazione immigrata è sempre più attiva nello scenario economico del Paese”.