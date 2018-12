Attenzione alle bollette emesse nel primo semestre 2019 da tutti gli operatori della maggior tutela elettrica e i fornitori della tutela gas: conterrà un messaggio predisposto dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per annunciare che da luglio 2020 il mercato libero diventerà l’unica opzione disponibile per le forniture energetiche. La lettera comincia, infatti, così: «Dal 1 luglio 2020, contratti di fornitura come il Suo, con prezzo aggiornato dall’Autorità (Arera), non saranno più disponibili…».Prima dell’abolizione del servizio di maggior tutela, che garantisce la fornitura dell’energia elettrica ai clienti domestici e piccole imprese che non hanno deciso di passare al mercato libero, tutti i consumatori che non hanno ancora fatto questa scelta dovranno informarsi a dovere per avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per valutare e scegliere in maniera consapevole con chi stipulare una nuova fornitura.Il passaggio verso il mercato libero era già stato rinviato, ma ora sembra arrivato il momento decisivo per tutti. E le famiglie avranno, quindi, poco più di sei mesi per per valutare il proprio contratto di fornitura e considerare la possibilità di cambiare fornitore.Detto che sarà possibile cambiare gestore in maniera totalmente gratuita e che non ci sarà alcuna interruzione della fornitura di energia, rimane evidente che si tratta di una scelta non semplice per chi non ha molta dimestichezza con il settore. Per questo Nuovenergie ha predisposto un servizio per aiutare chi deve affrontare questo passaggio. Basta contattare il numero verde della società energetica rhodense 800917796, oppure inviare una mail all’indirizzo contatti@nuovenergiespa.it e verranno date risposte adeguate a tutte le vostre domande.