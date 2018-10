A Legnano aziende e candidati si incontrano al bar: arrivano gli speed date. A organizzarli è l’agenzia per il lavoro Randstad. Appuntamento giovedì 18 ottobre.

Giovedì 18 ottobre, a partire dalle 9, 15 al bar Pecora Nera di Legnano, l’agenzia per il lavoro Randstad organizza colloqui approfonditi ma informali, davanti a un aperitivo, fra candidati e aziende del territorio. Saranno 15 i candidati, selezionati da Randstad, che incontreranno 12 imprese del territorio.

In un mondo del lavoro che, con l’avvento della rivoluzione tecnologica, rischia di diventare sempre più digitale e impersonale, candidati e aziende si aspettano di essere raggiunti ovunque, in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi dispositivo. E chiedono un’esperienza più personale che li faccia sentire maggiormente coinvolti e consapevoli nel raggiungimento dei loro obiettivi professionali.

Un modello che favorisce la conversazione

Per questa ragione, Randstad, organizza colloqui approfonditi ma informali fra candidati e imprese del territorio, a colazione o all’ora dell’aperitivo, magari davanti a un caffè o a una bevanda rinfrescante. Il modello è quello degli speed date, al bar o in filiale, dove, empatia, intuizione e istinto sono fattori fondamentali per creare una connessione reale con l’interlocutore e costruire una relazione soddisfacente e di successo.

Come funzionano

Ma attenzione perchè il tempo è poco e va sfruttato al meglio. Dopo cinque minuti di conversazione, infatti, il candidato dovrà alzarsi e passare al tavolo dell’azienda successiva, sperando di avere sfruttato al meglio la sua occasione.

L’evento organizzato dall’Agenzia si svolgerà in concomitanza in molte altre città italiane che vi elenchiamo qui di seguito:

Catania, Genova, Torino, Melzo (MI), Jesi (AN), Terni, Faenza (RA), Verona, Legnago (VR), Schio (VI), Castiglione delle Stiviere (MN), Milano, Cremona, Rovereto (TN), Castel Maggiore (BO), Montecchio Emilia (RE), Giussano (MB), Conegliano (TV), Pordenone, Cosenza, Ivrea (TO), Aprilia (LT), Varese e Roma.

