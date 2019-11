A Plastic Ocean: primo premio a Rossini Luca.

A Plastic Ocean: primo premio ad un allievo del Bernocchi

Un altro riconoscimento all’Istituto Bernocchi: l’allievo Rossini Luca ha ricevuto il primo premio per il Concorso “A plastic Ocean”. L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Lombardia e lanciata nell’ambito della settimana per l’energia che si è svolta in ottobre, aveva lo scopo di coinvolgere gli studenti nella riflessione su temi come il riciclo, il riuso e la riconversione, e più in generale sulla «sostenibilità» dell’economia circolare.

La premiazione

La premiazione si è svolta ieri al Palazzo Lombardia, nell’ambito del Forum Annuale di EUSALP (EU Strategy for the Alpine region), dove Luca Rossini della 3LC (Liceo Scientifico Scienze Applicate), ha ricevuto dalle mani dell’assessore regionale all’ecologia, Raffaele Cattaneo, il riconoscimento che è valso anche un premio alla scuola, consegnato alla Dirigente Annalisa Wagner da Elena Ghezzi, Presidente di Donne Impresa Confartigianato Lombardia.

Il riconoscimento

Ecco la motivazione dell’assegnazione del riconoscimento al liceale “bernocchino”: