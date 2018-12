Il 20 dicembre 2018 il Gruppo assicurativo Rifin S.r.l. (“Rifin”) rappresentato dal presidente Matteo Rinaldi (nella foto), e il Credito Valtellinese S.p.A. (“Creval”) rappresentato dall’ad Mauro Selvetti, hanno rinnovato l’accordo di Bancassurance nel ramo danni rivolto a tutta la clientela della Banca per ulteriori 15 anni, in esclusiva.

Accordi commerciali diretti

L’operatività continuerà ad essere attuata dalle società assicurative del Gruppo Rifin ovvero Global Assistance S.p.A, Global Assicurazioni S.p.A., Global Broker S.p.A., con accordi commerciali diretti tra queste ultime e Creval, e precisamente:

Global Assistance S.p.A., compagnia assicurativa e riassicurativa, autorizzata all’esercizio di 10 rami assicurativi nei rami danni, specializzata nei prodotti di Bancassurance, che opera sia tramite la rete degli sportelli Credito Valtellinese, che attraverso una propria rete di agenti e brokers (oltre 500 sul territorio Nazionale), rappresentata dal presidente Pietro Rinaldi.

Global Assicurazioni S.p.A., agenzia plurimandataria specializzata nei processi e nell’intermediazione di prodotti di Bancassurance, vita e danni, relativi ad individui e famiglie, Società che nell’ambito del nuovo accordo con Credito Valtellinese limiterà il proprio ambito operativo al segmento polizze danni, rappresentata dal presidente Michele Rinaldi.

Global Broker S.p.A., broker specializzato nella valutazione dei rischi aziendali, consulenza ed intermediazione a favore di aziende, enti, nonche’ nei rischi interni e dipendenti di Banche ed Istituzioni, e nell’Affinity, che nell’ambito dell’accordo con Creval si occupera’ dell’offerta relativa al segmento corporate, rappresentata dal presidente Matteo Rinaldi.

L’accordo ha previsto inoltre la riorganizzazione delle quote di partecipazione detenute da Creval nelle società del Gruppo Rifin che, a decorrere dal 20 dicembre 2018, fanno tutte capo a Rifin come di seguito specificato: – 100% Global Assistance S.p.A – 100% Global Assicurazioni S.p.A. – 70% Global Broker S.p.A., il restante 30% detenuto da Creval.

Il Gruppo Rifin post operazione mantiene una forte solidità patrimoniale, rappresentata da un Solvency Ratio molto al di sopra dei minimi Regolamentari IVASS, con percentuali nel triennio 2019 – 2021 stabilmente superiori al 600%, e per Global Assistance superiori al 200%.

La portata dei nuovi accordi commerciali di lungo periodo e in esclusiva tra le controllate Global Assistance S.p.A, Global Assicurazioni S.p.A., Global Broker S.p.A. e Creval consentiranno al Gruppo Rifin di migliorare sensibilmente la propria valenza operativa e strategica.

Tutte le società del Gruppo Rifin potranno infatti da ora prestare i propri servizi a tutti gli operatori Bancari ed istituzionali che intenderanno avvalersi dell’ampio know how “bancassicurativo” del Gruppo, che spazia dai processi, alla formazione, al marketing prodotti (sia retail che corporate, sia vita che danni), per ogni genere di clientela.