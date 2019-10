Alla Scuola Luigi Pirandello dell’Istituto Comprensivo Regina Elena, il primo premio per le scuole secondarie di primo grado del Premio Nazionale Federchimica Giovani.

Studenti di Solaro premiati al Festival della Scienza

Anche quest’anno, venerdì 25 ottobre, il Festival della Scienza di Genova ha ospitato la Cerimonia conclusiva della XXII edizione del concorso “Premio Nazionale Federchimica Giovani – sezione chimica di base e plastica”, concorso realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia (le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il primo premio per le scuole medie è stato assegnato agli studenti della Luigi Pirandello di Solaro. I ragazzi e le ragazze hanno realizzato il video-fumetto “la plastica”, di possibile utilizzo anche in altri contesti non scolastici per parlare di plastica (clicca qui per vedere il video).

Premiate 12 scuole

I riconoscimenti sono andati ad altre 12 scuole del Paese, dalle provincie di Alessandria, Bari, Firenze, Lecce, Lecco, Napoli, Padova, Roma, Barletta-Andria-Trani, che si sono distinti per avere realizzato manufatti, ricerche, video e racconti su chimica di base e plastica.

Viaggio nella Plastisfera

Quest’anno Federchimica PlasticsEurope Italia, in partnership con il CNR – Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e la Sostenibilità in ambiente marino e il CNR – Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche, ha realizzato al Festival il laboratorio “Viaggio nella Plastisfera – Tutto ciò che dovresti (davvero) sapere sulla plastica” presso Galata Museo del Mare – Calata Ansaldo De Mari 1.

Un percorso interattivo per rispondere a molti quesiti, far conoscere, con un approccio artistico e scientifico, la plastica, il suo ciclo di vita e le sue complesse interazioni con il nostro Pianeta.

Qui si possono trovare tutti i lavori vincitori del concorso

Qui invece il bando della nuova edizione del concorso

