Insieme al progetto per aiutare le donne a tornare nel mondo del lavoro, a Ceriano un servizio al fianco dei giovani studenti.

Aiuto compiti, ci pensa il Comune

Un pomeriggio e, per alcuni, una mattina di aiuto compiti, il Comune a sostegno degli studenti. L’iniziativa, promossa da Teatrando Aps in collaborazione col Comune, si terrà ogni venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 e, per i ragazzi con Dsa (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come la dislessia) anche il sabato mattina dalle 10 alle 12. Target dell’iniziativa, gli studenti di elementari e medie dai 6 ai 13 anni, che in biblioteca civica potranno trovare un tutor che li aiuterà nello svolgimento dei compiti. Per info e iscrizioni, scrivere a info@teatrando.lombardia.it.

Donne e lavoro, nuovo progetto a Ceriano