Confcommercio Ascom Saronno lancia Academy, il nuovo marchio che contraddistingue l’evoluzione del settore legato alla formazione dell’associazione.

Ascom Saronno, formazione per imprenditori

Nuovi percorsi formativi, sviluppati ed integrati ai percorsi già esistenti: è questa la proposta rivolta agli associati di Confcommercio Ascom Saronno, cui viene offerta la possibilità di andare oltre ai corsi obbligatori previsti per legge, proseguendo la propria formazione da imprenditore e aspirante imprenditore, approfondendo settori tematici di interesse per il commercio.

Cos’è Academy

Academy” porta quindi con sé un nuovo catalogo formativo, in grado di toccare i più svariati settori:

Sicurezza sul lavoro e igiene alimentare

Ludopatia

Lingue

Corsi finanziari

Welfare aziendale

Contrattazione interna, HR management

Digitale

Social marketing

Web economy

Formazione food&beverage (degustazione vini, cake design)

Visual merchandising (vetrinistica, packaging)

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

Leadership.

Il catalogo formativo con tutti i corsi proposti, rivolti sia ai privati che alle imprese, verrà pubblicato a breve sul sito www.ascomsaronno.it e sui canali social di Ascom Saronno e sarà disponibile anche in versione cartacea.

“Affrontare il cambiamento del commercio”

“La formazione è il motore che può dare la spinta per affrontare il cambiamento che il commercio sta oggi subendo – spiega il presidente Andrea Busnelli – In questo cambiamento ogni imprenditore deve cogliere le giuste opportunità e rilanciarsi. Sono sempre più che convinto che la formazione, a tutti i livelli, possa giovare ed aprire la mente a nuove strategie di sviluppo e dinamiche imprenditoriali. E qui entra in gioco la nostra associazione: vogliamo offrire agli imprenditori degli strumenti concreti per il supporto alla loro crescita professionale, accompagnarli e coinvolgerli perché possano trovare in Confcommercio un valido supporto professionale”.

Formazione in impennata

E la formazione è proprio uno dei settori in maggiore crescita. Come fa sapere Busnelli, solo negli ultimi 8 mesi sono stati formati oltre 1300 addetti nel settore della

formazione obbligatoria e oltre 270 nel settore della formazione continua. In totale circa mille ore. “Tutti i percorsi formativi verranno accompagnati da un attestato di frequenza e, dove previsto, dal rilascio di un certificato di idoneità. Il marchio ‘Academy’ – conclude – garantirà che la formazione abbia rispettato un criterio ed un percorso didattico di alta qualità professionale”.

Academy nuovo marchio di qualità

“Sulla spinta del nostro nuovo presidente, Andrea Busnelli, abbiamo sviluppato questo marchio di qualità. – dichiara il Direttore Roberto Carettoni – ‘Academy’ è il risultato di un percorso seguito dai funzionari del nostro settore formativo, finalizzato ad offrire corsi e workshop di sostanza. Abbiamo ampliato il nostro staff di docenti e siamo costantemente alla ricerca di professionisti che possano coprire le numerose richieste di adesione ai nostri corsi. Di più: all’interno della nostra sede abbiamo una nuova aula formativa e abbiamo potenziato a livello multimediale le aule esistenti”.

LEGGI ANCHE: Clerici Auto spa apre la sua decima concessionaria a Saronno FOTO