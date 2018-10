E’ stato presentato questa mattina in Assolombarda il libro bianco “Fisco, imprese e crescita” che illustra la visione delle imprese in materia fiscale, come leva per la crescita del sistema produttivo, del territorio e dell’occupazione. Ad illustrare le proposte contenute nel manuale prodotto da un panel di esperti tributari e dai membri del Gruppo Tecnico Fisco di Assolombarda, è stato il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi insieme al vicepresidente con delega al fisco Carlo Ferro.

Flat tax

A margine della presentazione delle 8 direttrici su cui si muove la riforma targata Assolombarda Bonomi ha spiegato i connotati della proposta sul fisco. “La nostra flat tax si basa su un’imposizione suddivisa in due momenti: sull’Ires quando viene generato il reddito (al 17%) e nella distribuzione degli utili (7%). Un’aliquota finale al 24%, con l’auspicio di abrogare l’Irap. Solo così favoriremo chi tiene i soldi in azienda e crea posti di lavoro”. Bonomi ha fatto appello al governo affinché prenda in considerazione la proposta.

Reddito di cittadinanza

Governo che è anche alle prese con un’altra proposta, quella del reddito di cittadinanza. “Se verrà fatto, – ha spiegato sempre Bonomi – dovrà rispondere alla povertà e al futuro del paese in termini di lavoro. Si deve intervenire sulle carriere discontinue”.