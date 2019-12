Balle di fieno decorate per Natale negli angoli di Ceriano Laghetto. Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale ha riproposto l’idea delle balle di fieno decorate con temi natalizi posizionate in diversi angoli del paese.

Sono in totale sei quest’anno le creazioni realizzate sul territorio di Ceriano Laghetto dagli studenti del Liceo artistico “Majorana” di Cesano Maderno. Gli studenti delle classi terze e quarte dell’istituto cesanese, sono arrivati a Ceriano martedì per realizzare le loro opere. In precedenza, i volontari del Gst avevano posizionato le balle di fieno messe a disposizione dall’azienda agricola Dal Pozzo.

Il lavoro dei giovani

Gli studenti, una trentina in tutto, accompagnati dalla professoressa Enza Clapis, sono arrivati in stazione a Ceriano Laghetto e sono stati accolti in piazza del municipio dall’Assessore alla Cultura Romana Campi che li ha accompagnati nei luoghi in cui sono posizionate le balle di fieno. Dopo avere indossato tuta e mascherine, si sono messi al lavoro con le bombolette spray per realizzare decori a tema natalizio. Le sei balle di paglia artistiche sono state “sponsorizzate” da altrettante attività commerciali che hanno sostenuto le spese per i materiali, ottenendo il posizionamento dell’opera davanti alle proprie vetrine.

Dove ammirare i lavori

I lavori completati si possono ammirare in via Stra Meda angolo Volta e via Stra Meda angolo Campaccio, in via Gramsci angolo Volta, in via I maggio (ce ne sono due) e in via Cadorna. Al termine, i ragazzi hanno ricevuto i complimenti e i ringraziamenti dell’assessore Campi e del sindaco Roberto Crippa. “E’ una bella collaborazione attivata con un istituto del territorio con il quale diamo spazio alla fantasia e alla creatività dei ragazzi e al contempo coloriamo il paese in vista delle festività natalizie” -commenta l’assessore Romana Campi. “Un altro bel progetto che ci rende orgogliosi di dar spazio alle capacità dei ragazzi, che hanno l’occasione di dimostrare la loro bravura e lasciare un bel segno natalizio in paese” -ha aggiunto il sindaco Roberto Crippa.