Iccrea archivia l’esperienza di banca di secondo livello per diventare la capogruppo del Credito cooperativo. Ma prima, nell’Assemblea del 30 marzo scorso, ha approvato l’ultimo bilancio 2018 evidenziando un utile di 7,5 milioni. Dal 5 marzo Iccrea è tra i primi quattro gruppi creditizi italiani che si articola sul territorio attraverso 142 Bcc dotate di 2.600 sportelli dove lavorano 22 mila persone, contano 750 mila soci, 4,3 milioni di clienti, 100 miliardi di raccolta, attivo per 150 miliardi, 90 circa di impieghi da clientela e 11 miliardi circa di mezzi propri.

Di questo e di altri temi ne abbiamo parlato con il presidente Giuseppe Maino, 66 anni, che guida pure la Bcc Milano.

L’assemblea ha segnato un passaggio storico…

Adesso cosa succede?

Quali?

Cosa significa?

Nessuna ripercussione sul fronte occupazionale?

«Non è un tema all’ordine del giorno. Se ci sarà questa esigenza vedremo di fare formazione per riconvertire il personale in altre funzioni o ricorrere a strumenti di accompagnamento alla pensione».

Cosa cambierà per le singole Bcc visto che adesso il Gruppo Iccrea diventa operativo?

«Le singole banche potranno lavorare meglio sul territorio. Il gruppo diventerà un po’ la loro “guida”, metterà in comune le best practices, favorirà la digitalizzazione, svilupperà progetti innovativi… Le Bcc continueranno a fare la banca differente, realtà cooperative che faranno business – meglio di prima – con un rinnovato riguardo nei confronti delle loro comunità, delle famiglie, delle imprese. I valori che ci hanno accompagnato negli ultimi 130 anni sono ancora validi».

L'autonomia resterà immutata?

«Le Bcc con i conti in ordine non avranno problemi, ma solo vantaggi: saranno più competitive. Quelle in difficoltà invece dovranno rinunciare a un po’ alla loro autonomia perché continueranno a operare grazie all’intervento della capogruppo, intraprendendo un cammino di rimessa in situazione ordinaria».