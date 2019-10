Borse di studio di “Fondazione Bracco” riservate agli studenti universitari residenti nei Comuni limitrofi al sito produttivo di Ceriano Laghetto: domande entro il 31 ottobre.

Ultimi giorni disponibili per presentare la domanda di accesso alle borse di studio messe a disposizione da “Fondazione Bracco” e riservate agli studenti universitari. Il termine ultimo è infatti fissato, come ogni anno, al 31 ottobre. Sono in tutto nove le Borse di studio che Fondazione Bracco e Bracco Imaging tradizionalmente riservano agli studenti universitari residenti nei Comuni limitrofi al sito produttivo di Ceriano Laghetto (Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Solaro e dall’anno scorso Limbiate). Di queste borse di studio, sei sono riservate agli studenti del primo triennio o ciclo unico e sono del valore di 3000 euro ciascuna e tre sono riservate agli studenti del secondo biennio e sono del valore di 3500 euro ciascuna. Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza. Il bando completo è disponibile sul sito comunale e su www.fondazionebracco.com, mentre ulteriori informazioni per la presentazione della domanda si possono ottenere direttamente in Municipio.

