Calendario scolastico 2019/2020: tutte le date da conoscere. Le lezioni cominceranno il 12 settembre e termineranno l’8 giugno.

Calendario scolastico 2019/2020: tutte le date da conoscere

Quando ricomincia la scuola a settembre? Quali saranno i principali ponti? E quando termineranno le lezioni?

Anche l’Ufficio Scolastico territoriale di Monza e Brianza ha ufficializzato in questi giorni le date del calendario scolastico per l’anno 2019/2020.

In particolare la data di avvio delle lezioni sarà il 5 settembre 2019 per le scuole dell’infanzia e 12 settembre 2019 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.

Le lezioni poi termineranno l’8 giugno 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2020 per le scuole dell’infanzia.

Natale, Carnevale e Pasqua

E poi ci sono le vacanze natalizie, di carnevale e pasquali. Ecco di seguito il calendario:

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 6 gennaio;

Vacanze di carnevale: venerdì 28 e sabato 29 febbraio

Vacanze pasquali:9-14 aprile.

Altre festività

Infine alcuni appuntamenti del calendario scolastico che sono uguali ovunque. Parliamo delle festività nazionali in cui le scuole chiudono in tutta Italia, e sono:

venerdì 1 novembre 2019 : Tutti i Santi;

domenica 8 dicembre 2019 : Immacolata Concezione;

sabato 25 aprile 2020: Festa della Liberazione;

venerdì 1 maggio 2020: Festa del Lavoro;

martedì 2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica.

Nessun super ponte quindi il prossimo anno, ma qualche weekend lungo sicuramente sì. Ad esempio per la festa di Ognissanti e per quella dei lavoratori che cadono entrambe di venerdì. E poi per la festa della Repubblica che il prossimo anno cadrà di martedì.