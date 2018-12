Calzaturifici di Parabiago, Gioventù Nazionale – movimento giovanile di Fratelli d’Italia – ha organizzato un sopralluogo insieme all’Onorevole Carlo Fidanza.

Calzaturifici di Parabiago: il sopralluogo

Nella giornata di lunedì 3 dicembre, Gioventù Nazionale insieme all’Onorevole Fidanza ha svolto una visita nel Distretto della Calzatura di Parabiago per raccogliere le istanze delle imprese del territorio.

“Concorrenza sleale”

A raccontare quanto visto e a richiedere un intervento puntuale del Governo, è Giuliano Polito, esponente parabiaghese di Fratelli d’Italia e membro dell’Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale. “Parabiago – dichiara – è la ‘Città della Calzatura’ e la calzatura parabiaghese è un’eccellenza del ‘Made in Italy’ in Europa e nel mondo. Il governo Conte deve combattere la concorrenza sleale, in particolare delle imprese cinesi, e tagliare la burocrazia e le tasse: difendiamo le nostre imprese. Difendiamo l’Italia!”.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.