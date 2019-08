Stanziati 20 mila di euro al Gramci e al Primo Levi di Bollate, al Giuseppe Torno di Castano Primo, al liceo Einaudi di Magenta, al Galileo Galilei di Legnano e al Claudio Cavalleri di Parabiago.

Cecchetti e Boniardi: “Dalla Lega 120.000 euro per le scuole del territorio”

”Si tratta di un contributo di 120mila euro che sarà distribuito a sei istituti del territorio: attraverso questa misura diamo un forte impulso per diffondere nella scuola un nuovo modo di concepire l’aula, attrezzandola con arredi e dispositivi che favoriscano metodologie didattiche innovative”

Sono le parole del vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Fabrizio Cecchetti e dell’On. Fabio Boniardi nel commentare il contenuto del decreto firmato dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti con il quale sono stati stanziati 20 milioni di euro per ambienti di apprendimento innovativi. Il fondo verrà ripartito in 1.006 istituti scolastici, tra cui diverse realtà del Nord-ovest milanese: 20mila euro, infatti, sono stati assegnati al Gramci e al Primo Levi di Bollate, al Giuseppe Torno di Castano Primo, al liceo Einaudi di Magenta, al Galileo Galilei di Legnano e al Claudio Cavalleri di Parabiago.

“A dicembre avevamo stanziato i primi 22 milioni per la realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento in oltre mille scuole italiane, ma le le richieste di finanziamento pervenute erano state tante. Ora abbiamo compiuto questo ulteriore sforzo a dimostrazione di una grandissima attenzione verso il mondo della scuola”