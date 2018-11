Il Circolo delle imprese organizza “Cena di rete. Eccellenza dell’altro mondo”. L’appuntamento con il mondo dell’innovazione sarà il prossimo 29 novembre a Galliate Lombardo (VA). Sarà presente anche l’eurodeputato Massimiliano Salini, in foto.

Cena di rete, in arrivo due importanti ospiti

Giovedì 29 novembre è in programma uno stimolante incontro, organizzato dal Circolo delle Imprese, dal titolo “Cena di rete. Eccellenza dell’altro mondo”. L’appuntamento è alle 20 al Td Group di via per Daverio a Galliate Lombardo. Per l’occasione è prevista la presenza di due importanti ospiti: l’ingegner Fabio Massimo Grimaldi, presidente di Altec Spa, e il dottor Antonello Forgione, Ad di Valuebiotech.

Grimaldi presenta Altec

L’ingegner Fabio Massimo Grimaldi esporrà ai presenti il percorso virtuoso della Altec – Aerospace Logistic Technology Engineering Company di Torino. Si tratta di una delle eccellenze italiane, che si occupa della fornitura di servizi ingegneristici e logistici un po’ particolari. Infatti l’azienda fornisce il suo supporto alle operazioni che si svolgono sulla Stazione spaziale internazionale e allo sviluppo e realizzazione delle missioni di esplorazione planetaria.

Forgione presenta Valuebotech

Il dottor Antonello Forgione invece spiegherà come è nato e come sta proseguendo il progetto relativo alla start up Valuebotech. Questa, fondata nel 2012, ha sviluppato un dispositivo in grado di evitare la formazione di cicatrici in seguito a un’operazione addominale. Valuebotech sta riscuotendo un ottimo successo ed ha ricevuto finanziamenti da Unicredit e dal Governo di Israele.

Altri interventi

La testimonianza dei due ospiti sarà accompagnata dagli interventi dell’eurodeputato Massimiliano Salini, eurodeputato e presidente della Commissione Industria e Ricerca del Parlamento europeo, e Alessandro Mattinzoli, assessore regionale allo Sviluppo Economico.

LEGGI ANCHE: Trucco le malate di cancro per farle sentire belle