Sono state pubblicate nei giorni scorsi le graduatorie dei Centri Estivi Ricreativi: per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il servizio è organizzato presso la sede di via Galimberti,ed è articolato dal 1 al 26 luglio 2019.

Ancora alcuni posti a disposizione nei centri estivi abbiatensi

Sono state ammesse tutte le istanze pervenute, e ci sono ancora posti disponibili per tutte le settimane di frequenza: i genitori interessati possono rivolgersi, entro il 14 giugno, direttamente agli uffici scolastici di Piazza Vittorio Veneto. Possono inoltrare domanda anche i non residenti, che però non potranno accedere ad alcuna agevolazione tariffaria.

Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni il centro estivo si svolge presso la Colonia Enrichetta, ed è articolato in turni settimanali: in questo caso, alcune domande non hanno potuto essere accolte, e per alcuni periodi sono state create delle liste d’attesa.

Ci sono, invece, posti liberi nelle settimane dal 10 al 14 giugno, dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 6 settembre: anche in questo caso, le famiglie interessate ad iscrivere i propri figli possono presentarsi direttamente agli uffici di piazza Vittorio Veneto per formalizzare l’adesione. Anche in questo caso, potranno essere accolte le domande dei non residenti, che tuttavia non godranno di agevolazioni tariffarie in base all’ISEE.

Info utili

Si ricorda che gli avvisi di pagamento inerenti i Centri Estivi vanno pagati entro il 4 giugno 2019

Per informazioni, è possibile contattare i Servizi Scolastici ai numeri: 02-94692.370 – 02-94692.380 – 02-94692.372; orari di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45 – martedì dalle 9.15 alle 13.45 – mercoledì dalle 16 alle 18.