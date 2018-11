Diversi gli imprenditori presenti alla serata che ha avuto luogo martedì scorso, organizzata dal circolo che vuole rendere protagonista il mondo delle piccole e medie imprese. Da una parte lo svolgimento delle lezioni di formazione manageriale, dall’altra lo scambio di battute tra imprenditori davanti ad un buffet preparato da Corefood. Questo il programma dell’iniziativa.

Business & School

Un percorso ideato per stimolare la partecipazione di imprenditori. manager e professionisti della piccola e media impresa italiana. E’ l’obiettivo delle quattro giornate di corsi erogati dal Circolo delle Imprese. Corsi che forniranno gli strumenti in tema di strategia, controllo e organizzazione aziendale.

Politica e imprenditori

Nella casa dell’industria 4.0 di via Po anche la politica ha trovato spazio. A parlare è stato il consigliere regionale Marco Alparone. L’ ex sindaco di Paderno Dugnano ha messo l’accento sulle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio. “Nella mia esperienza da sindaco sono rimasto stupito dall’eccellenza, dal capitale umano, dalle capacità di innovazione delle imprese del nostro territorio. Mettere al centro il merito di ogni imprenditore del territorio è il vero compito della politica”.

Italia davanti all’Europa

Europa, Italia, Lombardia e territori. Questi gli argomenti toccati invece dall’Europarlamentare Massimiliano Salini. “Il problema italiano non è il Paese. E’ che nel Paese c’è una parte vivace, intelligente e mai seduta. E’ la Lombardia. E poi c’è l’altra parte, la struttura classica della politica italiana, che ha deciso di prendere un ritmo diverso”. L’imitazione delle buone pratiche virtuose della nostra Regione come modello per tutto il sistema paese. Così Salini ha indicato la strada per fare il salto di qualità davanti all’Europa.