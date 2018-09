Ha fatto tappa a Gorla Maggiore alla SoulPack il Circolo delle Imprese, l’associazione che mette in rete imprenditori e professionisti.

Circolo delle Imprese: “Fare impresa in Italia? si può”

Creare network, fare incontrare imprenditori e professionisti e valorizzare le eccellenze italiane. Il Circolo delle Imprese ha aperto giovedì scorso tra i cancelli della SoulPack di Gorla Maggiore la sua quarta stagione di attività e incontri, con un fitto calendario consultabile sul suo sito. Convegni, aperitivi, occasioni d’incontro per gli oltre duemila e più associati che possono così creare nuove relazioni, presentare le proprie imprese e creare nuove opportunità. “Si può ancora fare impresa in Italia – spiega il presidente del Circolo delle Imprese Alessandro Fiorentino – Abbiamo ancora tante aziende che riescono ad elevarsi e contraddistinguersi nel mondo. Il ‘segreto’ è scoprire le nostre eccellenze, valorizzarle e diffonderle mettendole in rete con le realtà imprenditoriali”.

La forza della collaborazione

La volontà e lo scopo del Circolo delle Imprese è evitare che le realtà imprenditoriali del Bel Paese, tra crisi e concorrenza, si chiudano su se stesse. “Guardiamo agli anni del Boom Economico – continua Fiorentino – Quegli anni in cui i nostri padri e i nostri nonni hanno creato l’Italia, investendo e facendo impresa. Allora le aziende lavoravano insieme, collaboravano, la crescita di una portava benefici a tutte quelle intorno. E’ con quella sinergia del nostro tessuto imprenditoriale che si è creata la rete di piccole e medie imprese su cui poggia la nostra economia. E oggi, a decenni di distanza da quegli anni, dobbiamo avere la forza di dimostrare che in Italia c’è ancora l’impulso dei Paesi emergenti. Si deve partire anche dai giovani: bisogna fargli riscoprire il bello di fare impresa”.

SoulPack e Cossa Polimeri

La location per il primo appuntamento del Circolo delle Imprese non è stata scelta a caso. La SoulPack, azienda nata una decina d’anni fa dall’esperienza ventennale nel settore packaging di Ester Di Iorio, rappresenta un’eccellenza nel settore degli imballaggi, e lavora a stretto contatto con la vicina Fi-Past del gruppo Cossa Polimeri, rappresentata durante la serata dal Sales Manager Davide Filomeno. Azienda quest’ultima specializzata invece nella produzione di granuli che, una volta trasformati, danno vita a materie plastiche compostabili completamente in pochi mesi. In una parola, la plastica di un futuro sempre più vicino, sicura per i consumatori e amica dell’ambiente.