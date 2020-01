Concorsi pubblici 2020: i bandi attivi nel mese di gennaio. Si comincia con il settore scuola, poi Inps e Agenzia delle Entrate arrivando fino all’Esercito Italiano. Tutte le informazioni utili per accedervi.

Concorsi pubblici 2020: i bandi attivi nel mese di gennaio

L’anno appena iniziato si presenta ricco di concorsi e bandi pubblici. In arrivo quindi nuovi posti di lavoro per chi è in cerca di un’occupazione.

Scuola

Scadrà l’8 gennaio 2020 la domanda per il concorso scuola del personale Ata addetto alle pulizie nelle scuole. Disponibili 11.263 posti a tempo indeterminato. Per candidarsi è sufficiente possedere almeno 10 anni di esperienza nei servizi ausiliari. Previste a partire dall’anno scolastico 2021/2022 inoltre 48mila assunzioni tra docenti ordinari e insegnanti di sostegno.

Inps e Agenzia delle Entrate

A breve anche i bandi di concorso dell’Inps per 1.869 posti. CLICCA QUI PER LE INFO

L’Agenzia delle Entrate, invece, assumerà 2300 persone oltre a 300 dirigenti. MAGGIORI INFO QUI