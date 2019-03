Si aprono le iscrizioni alla 14esima edizione del concorso di musica città di Tradate.

Concorso di musica

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il “Concorso di Musica Città di Tradate per i giovani”, la manifestazione nata a Tradate che ha saputo farsi conoscere in tutto il Nord Italia che dal 2006 ha portato ad esibirsi in città oltre 30.000 studenti.

Le audizioni a maggio

La quattordicesima edizione, promossa dal Comitato Organizzatore con la Pro Loco Tradate-Abbiate e il Comune, in collaborazione con il Liceo Musicale Bellini e gli Istituti Galilei di Tradate e Vidoletti di Varese, si svolgera’ dal 6 al 16 Maggio 2019 presso il Castello Melzi ed il Piccolo Teatro Cinema Nuovo. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dal 14 al 16 maggio saliranno sul palco del Nuovo di Abbiate, mentre le scuole medie ad indirizzo musicale, i licei, i conservatori e le scuole di musica saranno protagonisti al castello Melzi.

Una vetrina per allievi dai 3 ai 21 anni