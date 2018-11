Venerdì 9 novembre è andata in scena la finale del concorso Teatro di Classe, che ha visto premiati tre vincitori. Trionfano una Primaria di Rho, una di Nerviano e una di Parabiago.

Concorso Teatro di Classe

Lo scorso venerdì 9 novembre, all’auditorium di via Meda a Rho, sono andati in scena i tre spettacoli finalisti della seconda edizione del concorso Teatro di classe, organizzato dal Teatro dell’Armadillo in collaborazione con il Comune di Rho. Sul palco è stato rappresentato anche lo spettacolo fuori gara “La storia va in scena” presentato dalla Scuola Primaria A. Frank di Rho.

La giuria

Durante la giornata, i giovanissimi attori sono stati impegnati anche in giochi teatrali, laboratori artistici e interviste sul teatro a scuola. Al termine delle rappresentazioni, la giuria, composta da sei attori e registi – Chiara Cozzi, Francesca D’Angelo, Daniela Galetta, Massimiliano Mancia, Paola Piacentini e Filomena Ieno – ha analizzato gli spettacoli. I criteri di valutazione principale sono stati: l’originalità del soggetto, i temi affrontati, la creatività della messa in scena, la qualità del recitato, i costumi delle scenografie e il protagonismo dei bambini.

I premi in palio

I giurati, insieme alla regista Florencia Seebacher e all’Assessore alla Cultura del Comune di Rho, Valentina Giro, hanno anche consegnato le targhe. Per il concorso sono stati assegnati due differenti premi. Il primo è il “Premio Laboratorio” con cui vengono assegnate 30 ore di laboratorio teatrale, di approfondimento e rafforzamento delle tecniche espressive, tenuto da esperti del settore. Il secondo è il “Premio Spettacolo”, con cui viene assegnato l’invito ad assistere gratuitamente a uno spettacolo per ragazzi prodotto dal Teatro dell’Armadillo, in scena all’Auditorium di Rho venerdì 22 marzo 2019.

Premio Laboratorio

È stata la Scuola Primaria B. Frontini di Rho a vincere il Premio Laboratorio con lo spettacolo “La lumaca va…”. La rappresentazione è stata apprezzata dalla giuria per la qualità della messa in scena, il ritmo narrativo, l’ascolto tra i giovani attori, la gestualità di qualità e la valorizzazione delle competenze di ognuno. Sono stati particolarmente lodati costumi e scenografie, oltre alla precisione con cui sono state eseguite coreografie e partiture sceniche. Una nota speciale è arrivata per il rap del gufo e l’accompagnamento dal vivo con la chitarra.

Premio Spettacolo

Il Premio Spettacolo è stato assegnato sia alla Scuola Primaria A. Manzoni di Parabiago con “Rintracciando tracce”, che alla Scuola Primaria di Via Vittorio Veneto di Nerviano, con “Carmen, la stella del circo Siviglia”. Dello spettacolo della Manzoni la giuria ha apprezzato la straordinaria partecipazione corale di un numero elevatissimo di attori, coinvolti in ogni fase della costruzione dello spettacolo. Mentre della rappresentazione della Primaria nervianese hanno colpito l’encomiabile e originale obiettivo di avvicinare i bambini all’opera lirica e la scelta, difficile ma riuscita, di tenere tutti gli attori in scena lungo l’intera durata dello spettacolo e per scene come la performance acrobatica e la corrida.

