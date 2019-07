Confimprese ha vinto il premio Antitrust 2018 per la categoria Associazioni di imprese, grazie al lavoro svolto sul ddl disciplina degli orari festivi degli esercizi commerciali, che per un semestre da luglio a dicembre 2018 ha creato una forte turbativa nel mondo retail.

Confimprese vince il premio Antitrust

Il paper Chiusura domenicale degli esercizi commerciali e tutela dei diritti dei consumatori e della libertà d’impresa, questo il titolo del lavoro presentato alla commissione Antitrust, è stato sostenuto da Claudio Tesauro dello studio BonelliErede e da due lavori di ricerca svolti da Confimprese nel secondo semestre 2018, il primo condotto da Bain & Company sull’impatto economico che tale misura avrebbe avuto sul settore, il secondo realizzato dalla società YouTrend sul sentiment dei consumatori italiani sulle chiusure festive dei negozi.

#domenicaperti

“Siamo stati la sola associazione – afferma Mario Resca, presidente Confimprese – che ha mostrato la volontà di opporsi a qualsiasi compromesso e modifica della normativa attuale, che garantisce la libertà di impresa in materia di giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali. Abbiamo inoltre creato un comitato pro aperture #domenicaperti per sostenere una campagna di comunicazione che ha raggiunto in maniera forte e chiara cittadini e istituzioni. Un messaggio che l’Autorità garante ha interpretato come un segno distintivo di lavoro associazionistico volto a tutelare gli interessi della categoria”.