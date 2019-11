Appuntamento domenica a Venegono Inferiore per la corsa dei Babbi Natale e una giornata di festa natalizia.

Babbi Natale in gara

Inizierà domenica 24 alle 9.30 con la partenza della corsa dei Babbi Natale la dodicesima edizione del Mercatino di Natale di Venegono Inferiore. Una gara aperta a tutti, con diversi percorsi adatti ad ogni gamba tra cui scegliere e, all’arrivo, premi e gadget per tutti i partecipanti. Bastano un paio di scarpe e un abbigliamento “sportivo” in linea col tema, il Natale.

Mercatino e villaggio di Babbo Natale

Dalle 10 fino alle 17, il centro del paese sarà invaso dal Natale e da bancarelle a tema. Non mancheranno poi iniziative per i più piccoli, truccabimbi, stand gastronomici ed esibizioni, mentre alle 16.30 si terrà in piazza l’ormai tradizionale concerto gospel. In piazza delle Associazioni, per tutta la giornata,sarà allestito per la gioia dei bambini il Villaggio di Babbo Natale.

