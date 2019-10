Ieri, venerdì 11 ottobre 2019, nel tardo pomeriggio il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la proprietà e le parti sociali del gruppo aziendale CNH Industrial.

Silvia Scurati, presente nei giorni scorsi al presidio di Pregnana Milanese, sottolinea che “anche in questa difficile situazione, la Regione sta compiendo tutto quanto rientri nelle sue competenze per difendere il futuro dei dipendenti”.

“L’incontro convocato a Roma dal MISE può rappresentare un passo avanti per tutelare una realtà economica di grande rilevanza per tutto il territorio del sud ovest milanese”.

La decisione della proprietà secondo Scurati implicherebbe conseguenze negative dal punto di vista occupazionale in assenza di una flessione per quanto riguarda l’attività di produzione del sito industriale.

“Anche per questo motivo – conclude Scurati – non dobbiamo lesinare nessuno sforzo, anche attraverso le future audizioni in IV Commissione Attività Produttive al Pirellone, per giungere a risultati positivi con l’obiettivo di mantenere in attività lo stabilimento di Pregnana Milanese a garanzia dei lavoratori e delle loro famiglie”.