“Ludocafè, women at work”, via al nuovo progetto dedicato a donne e lavoro a Ceriano Laghetto.

Donne e lavoro, formazione e aggiornamento

Mamme e lavoratrici, lavoro e famiglia. Mondi difficili da conciliare, anche perchè spesso le donne faticano molto a tornare nel mondo del lavoro. Per questo, l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, in collaborazione con l’associazione Teatrando e grazie a dei fondi del Piano di Zona per le situazioni di vulnerabilità, ha decisoi di promuovere il progetto “Ludocafè, women at work”.

Formazione per tornare al lavoro

Il progetto si compone di una serie di incontri formativi che mirano a preparare e motivare le donne in cerca di un reinserimento nel mondo del lavoro. Il progetto è totalmente gratuito per le partecipanti, e sarà avviato con un numero minimo di adesioni. Gli incontri si svolgeranno in diverse fasce d’orario giornaliero, dalle 9 alle 12 o dalle 12 alle 15 o dalle 14,30 alle 16,30 e proporranno una grande varietà di argomenti con l’obiettivo di tenere aggiornate sul mondo del lavoro e sugli strumenti di comunicazione. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 30 gennaio con la possibilità di un incontro individuale, mentre dal 6 febbraio si parte con il primo incontro dal titolo “Mamma e lavoratrice”. Per iscriversi al progetto occorre inviare una e-mail a info@teatrando.lombardia.it

