Nuovo amministratore delegato di Trenord: Marco Piuri

Marco Piuri è il nuovo amministratore delegato di Trenord. Il rinnovo dei vertici era nell’aria da tempo e, nelle intenzioni di Regione Lombardia, dovrebbe portare l’azienda ferroviaria ad alti livelli di efficienza fornendo un servizio all’altezza delle esigenze dei pendolari per fermare l’emorragia dei disservizi che pervade tutte le linee ferroviarie regionali. Adesso che sono chiari gli assetti di Trenord e Fs, la speranza è che si vada spediti verso la definizione della collaborazione tra aziende per garantire il miglior servizio possibile agli oltre 700mila pendolari lombardi.

Chi è Marco Piuri

Marco Piuri, il saronnese eletto come amministratore delegato di Trenord, è laureato in Economia e Commercio dall’Università Cattolica di Milano. Dopo aver avuto varie esperienze come consulente manageriale è entrato nel gruppo Ferrovie Nord Milano Spa nel 1994. Nel 2002 ricopre l’incarico di direttore generale. Viene nominato amministratore delegato nella società LeNord nel 2006 e nel 2008 diventa amministratore delegato e direttore generale di Arriva Italia. Nel 2010 la sua carriera fa un altro passo e diventa Director Southern, Central and Eastern Europe di Arriva-Deutsche Bahn dove gestisce un totale di 20mila addetti tra Italia, Spagna, Portogallo, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

