Dai banchi di scuola a quelli del supermercato. E proprio con la finalità di creare un contatto diretto tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione tecnica e professionale Esselunga ha attivato di recente tre progetti per assumere neodiplomati. Progetti che coinvolgono anche gli studenti del territorio brianzolo.

Esselunga attiva 3 progetti per assumere neodiplomati

I progetti sono stati presentati in diverse città: per le scuole alberghiere della nostra zona è stato coinvolto l’Istituto Prealpi di Saronno, mentre per gli istituti tecnici le presentazioni dell’iniziativa hanno coinvolto anche l’ Aslam di Magenta.

L’obiettivo di Esselunga è quello di entrare in contatto con giovani studenti, che stanno frequentando il quinto anno delle scuole secondarie superiori e sono prossimi alla maturità, interessati a intraprendere percorsi lavorativi subito dopo il conseguimento del diploma.

Come candidarsi

È possibile candidarsi sul sito www.esselungajob.it (sezione Studenti/Per le Scuole Superiori). L’ufficio Selezione Esselunga contatterà telefonicamente i candidati scelti che saranno invitati ai Recruiting Day di Milano, Torino, Novara, Parma, Bologna e Firenze nel mese di maggio, permettendo così agli studenti di essere selezionati dall’azienda ancor prima di conseguire il diploma.

I candidati selezionati saranno inseriti in un programma di formazioneche prevede attività in aula e in affiancamento a colleghi esperti per accrescere e sviluppare le proprie competenze.

Un tutor di riferimento accompagnerà i neoassunti lungo l’intero programma per favorire lo svolgimento del piano formativo e garantire il monitoraggio di tutte le fasi del progetto. Sono previste periodiche valutazioni al fine di valorizzare le attitudini e le potenzialità nell’ottica di una crescita aziendale mirata.

I programmi di formazione

I programmi formativi si differenziano a seconda della specializzazione e, quest’anno si dividono in tre categorie. Eccole di seguito:

Programma specialisti reparti freschi:

Dopo il successo delle precedenti edizioni che hanno visto, tra il 2016 e il 2018, l’inserimento di oltre 100 ragazze e ragazzi, si aprono le selezioni per la nuova edizione del “Programma Specialisti Reparti Freschi” finalizzato all’assunzione di neodiplomati degli Istituti Alberghieri domiciliati in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e in provincia di Firenze, in Toscana.

I candidati selezionati saranno inseriti, a partire dal mese di settembre, in un percorso formativo e professionale che consentirà loro di diventare professionisti in uno dei reparti specialistici freschi nei negozi Esselunga: Panetteria, Gastronomia, Macelleria, Pescheria. Le assunzioni sono previste a partire dal mese di settembre 2019 nei negozi di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e della provincia di Firenze in relazione al domicilio del candidato. Le risorse saranno inserite con contratto di apprendistato full time di 36 mesi con prospettive di consolidamento in azienda.

Programma specialisti Bar Atlantic:

Il “Progetto Specialisti Bar Atlantic” è finalizzato all’assunzione di neodiplomati del corso quinquennale di Tecnico dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera domiciliati nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e nella provincia di Firenze in Toscana.

Il progetto è rivolto a studenti che siano altamente motivati a operare nell’ambito della ristorazione veloce all’interno dei Bar Atlantic che, situati all’interno delle gallerie commerciali Esselunga, sono una realtà consolidata della ristorazione. Le assunzioni sono previste a partire dal mese di settembre 2019 nei Bar Atlantic di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e delle provincia di Firenze, in relazione al domicilio del candidato. Le risorse verranno inserite con contratto a termine di 12 mesicon prospettive di consolidamento in azienda.

Programma Tecnici Junior:

Destinato agli studenti del quinto anno di corso di Tecnico a indirizzo Elettronico, Elettrotecnico e Meccatronico con domicilio nelle province di Milano, Parma, Novara e zone limitrofe. Le risorse selezionate saranno inserite nell’ambito della Direzione Tecnica di Esselunga, con l’obiettivo di formare professionisti esperti nella manutenzione elettrica e meccanica delle strutture aziendali: negozi, sedi e uffici, centri di distribuzione e stabilimenti produttivi. Le risorse verranno inserite con contratto a termine di 12 mesi con prospettive di consolidamento in azienda.