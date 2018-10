Ultimi passaggi preliminari per l’inizio del rilancio dell’ex Fornace, martedì riunione con Regione, Provincia, COmune (con Ceriani, Accordino e Frattini), associazioni di categoria e proprietà.

Ex Fornace, ultimi aggiornamenti

Dopo il nulla di fatto della prima convocazione, doppia approvazione martedì da parte della Conferenza Regionale dei Servizi alla richiesta di ampliamento commerciale richiesta dalla Nisiro srl, proprietaria dell’ex Fornace. Regione, Comune e Provincia, risolti dalla Nisiro i problemi legati alla “netta suddivisione dei parcheggi” della struttura, hanno dichiarato l’ammissibilità prima e la compatibilità poi della richiesta di ampliamento a 15.400 metri quadrati circa di superficie di vendita. Ora lo sguardo va alle compensazioni, necessarie per mitigare l’impatto commerciale dovuto all’ampliamento (pari a livello tecnico 56 punti). E alla proceduta di Verifica dell’Impatto Ambientale che dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.

Compensazioni sul tavolo

Alla prossima riunione della Conferenza dei Servizi (fissata per il 19 novembre) si discuterà sul rilascio, o meno, dell’Autorizzazione Unica. E lo si farà anche sulla scorta degli interventi che la proprietà metterà in campo per compensare gli impatti sul territorio. “Abbiamo già incontrato i responsabili della Nisiro, e li incontreremo nuovamente – fa sapere il vicesindaco Claudio Ceriani – Al momento si è già parlato di alcuni interventi. Manutenzione e miglioramento delle strutture viabilistiche afferenti al complesso, interventi a sostegno del commercio nei nostri centri storici, per l’occupazione e per la promozione del territorio. Tra venerdì e sabato incontreremo anche le associazioni di categoria e i Comuni confinanti che stanno partecipando alla Conferenza”.

