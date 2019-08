Fallita la Parma Antonio&Figli di Solaro, che ha sede legale a Saronno: la sentenza è stata pubblicata il 21 agosto 2019 dal Tribunale di Monza.

Fallita la ex Parma: cancelli chiusi già da settimane

Da lunedì 5 agosto 2019 i cancelli alla storica azienda Parma Antonio & Figli sono chiusi e i 35 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione straordinaria per cessazione. L’azienda dal 1870 progetta e costruisce sistemi integrati di sicurezza. La società, che ha la sede legale in via Garibaldi a Saronno e quella operativa in via Varese a Solaro, da tempo stava attraversando una crisi economica fino ad arrivare alla situazione di questi ultimi giorni. Da lunedì i 35 dipendenti della storica azienda, che negli anni d’oro contava centinaia di lavoratori, si ritrovano senza lavoro e senza una prospettiva.

Il fallimento

Il futuro per i 35 dipendenti ora è più incerto che mai. Ricordiamo che i lavoratori sono a oggi in cassa integrazone straordinaria e starebbero ancora aspettando gli stipendi arretrati. La sentenza di fallimento è stata pubblicata dal Tribunale di Monza il 21 agosto e per il prossimo 17 dicembre è stata fissata l’udienza per la composizione dello stato passivo.

