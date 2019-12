Martedì in via Battisti si è tenuta la Festa dell’Albero con gli studenti delle quinte elementari della Marconi.

Festa dell’Albero, tre gelsi per la città

Tre nuovi alberi hanno trovato casa a Venegono grazie alla Festa dell’Albero di Legambiente portata anche quest’anno in paese grazie ad Agev, l’Associazione Genitori Venegono. Un martedì di mattina di lavoro lontano da aule e lavagne per gli alunni delle quinte elementari e trascorso pala in mano insieme ai volontari in via Battisti.

Una lezione di ecologia

Prima di mettere in terra i tre alberi, i bambini hanno partecipato a una breve lezione di ecologia tenuta dal presidente di Legambiente Tradate Antonella Poretti, che ha spiegato loro l’importanza di non sprecare carta e del riciclarla, della raccolta differenziata e, visto che si stava per piantare tre gelsi bianchi, l’importanza che questi hanno avuto per l’economia del territorio.

“Prendetevi cura degli alberi, crescerete insieme”

Presente anche l’assessore all’Ecologia Fabrizio Passannante. “Questa è una bella iniziativa, e altre ce ne saranno insieme alla scuola e a Legambiente – ha spiegato rivolgendosi ai bambini– perchè col tempo crescerete insieme agli alberi che avete piantato. Come Amministrazione comunale, da anni anche attraverso la Festa dell’Albero e grazie a voi siamo impegnati a riqualificare le tante aree verdi di Venegono. Abbiate cura dei vostri alberi e abbiate cura del vostro paese”.

LEGGI ANCHE: Riforestare la Lombardia: 10mila nuovi ettari di verde entro il 2030