Educazione, empatia, pazienza e professionalità, dovrebbero essere le caratteristiche di ogni persona sul posto di lavoro. Lo sa bene il personale di Garbenspurghi, società che dal 1975 si occupa di spurghi e manutenzione di impianti fognari e di acque reflue in ambito civile. Proprio queste caratteristiche personali, di cui sono dotati tutti i suoi collaboratori, fanno la forza dell’azienda.

“Con questa filosofia addestriamo il nostro personale e vogliamo servire al meglio il privato cittadino, il condominio, il titolare dell’impresa, l’ente comunale e chiunque richieda la nostra opera” spiega Duilio Capasso, titolare di Garbenspurghi.

Preparazione e professionalità

“Il nostro personale è la prima interfaccia verso tutti i clienti. Tutti i nostri collaboratori hanno caratteristiche particolari grazie alle quali sono in condizione di gestire il cliente al meglio, anche in situazioni di emergenza e di forte stress. Non dobbiamo dimenticare che spesso chi ci chiama sta vivendo delle difficoltà importanti con l’impianto fognario, ha degli allagamenti, delle perdite, ecc.

È quindi fondamentale saper mantenere la calma, essere pazienti e tranquillizzare il cliente” spiega il sig. Capasso.

Caldo, freddo, pioggia, neve… il personale Garbenspurghi non si lascia mettere in difficoltà neanche dalle condizioni atmosferiche. Ha una resistenza fisica e una competenza tecnica per utilizzare l’attrezzatura, dai camion alle pompe ad alta pressione.

Mezzi e reperibilità

Garbenspurghi dispone di sette mezzi moderni, di diversa tipologia, adatti a rispondere a diverse esigenze. Da quelli più compatti per avere massimo accesso e parcheggiabilità ovunque, facili da maneggiare anche in spazi ristretti, fino alle soluzioni di dimensioni importanti per lavori di portata maggiore.

“Il rinnovamento tecnologico del nostro settore ci ha sempre trovati pronti ed ora disponiamo di attrezzature moderne ed efficienti. L’ultima innovazione che abbiamo introdotto, è la video ispezione delle tubazioni. Le telecamere individuano il punto preciso in cui l’impianto ha un guasto riscontrare rotture, infiltrazioni e altre anomalie. Si può così ottimizzare l’assistenza, andando a intervenire nel punto esatto con l’autospurgo”.

Inoltre l’organizzazione su squadre e la rotazione su turni permette a Garbenspurghi di garantire sempre la reperibilità. I clienti acquisiti possono contare su un’assistenza tutti i giorni, h24.

La struttura è pronta e organizzata, in grado di gestire interventi multipli. Anche per merito di un efficiente logistica e del lavoro di coordinamento che parte dall’ufficio aziendale.

Garbenspurghi interviene su Rho, Milano città e in un raggio d’azione di circa 20-25 Km di distanza dalla sua sede, in via Mincio 19 a Rho.

Non solo “emergenze”: la manutenzione preventiva

Garbenspurghi propone ai condomini e alle aziende un servizio di manutenzione preventiva. In questo modo si riduce il rischio e le emergenze.

“Una gestione attenta della depurazione degli impianti di scarico garantisce una maggiore durata nel tempo e costi ridotti” spiega il sig Capasso. Questo vale a maggior ragione per gli edifici con impianti datati. “Dal 1975 a oggi abbiamo vissuto il cambiamento in materia di ambiente e di meteorologia. Sono sempre più frequenti allagamenti dovuti a bombe d’acqua e a piogge molto intense in breve lasso di tempo. Molti impianti non sono preparati. Per questo suggeriamo di aggiornarli o – quando non fosse possibile – di eseguire la manutenzione ordinaria con cadenza regolare” conclude Duilio Capasso.

I contatti

Per contattare Garbenspurghi chiamare lo 02-9307031, scrivere a info@garbenspurghi.it o visitare il sito www.garbenspurghi.it.

