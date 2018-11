Come migliorare la gestione della Piccola e Media Impresa? Grazie a un corso a cura del Circolo delle Imprese, per esempio.

Gestione della Piccola e Media Impresa

L’obiettivo è migliorare la strategia aziendale, acquisire le principali logiche di gestione della Piccola e Media Impresa (PMI). Il tutto per una gestione più consapevole della PMI, grazie a strumenti e metodologie focalizzate sulla realtà aziendale italiana. Questo il senso di un corso di formazione manageriale targato Circolo delle Imprese, associazione specializzata in networking e strategie, nata proprio per creare una rete di rapporti, e mettere a disposizione una piattaforma in grado di sostenere fattivamente l’imprenditore e renderlo protagonista.

Come in questo ultimo caso: il pubblico sono imprenditori, manager e professionisti della Piccola e Media Impresa italiana desiderosi di apprendere le più moderne metodologie di gestione aziendale.

Qual è la premessa concettuale del modulo formativo?

La maggior parte delle PMI non dispone di una strategia aziendale ben chiara e condivisa. Molto spesso il motivo è riconducibile ad una “solitudine gestionale” dell’imprenditore e da una non condivisione del proprio progetto d’impresa con i propri collaboratori. Un’altra caratteristica che contraddistingue le PMI è lo stato di “emergenza costante” che non permette di “guidare il proprio percorso di sviluppo in modo pianificato e consapevole” perché in balia dell’operatività quotidiana. Una più approfondita conoscenza degli elementi di base della strategia aziendale, non può che agevolare i partecipanti al percorso nell’elaborazione di soluzioni operative mirate a minimizzare le problematiche sopra illustrate.

Come, dove e quando?

Il percorso è basato su lezioni interattive, con costante ricorso a casi reali di Piccole e Medie Imprese italiane. Il confronto tra il docente e l’aula sarà teso a stimolare il dialogo tra i partecipanti in ciascuna lezione e saranno presenti esercitazioni pratiche laboratoriali.

Si terrà presso COREFAB – www.corefab.it – Via Po, 77 Cormano (Mi). Corefab si trova a Cormano (MI), snodo delle 3 più importanti tangenziali milanesi. A due passi dall’uscita dell’autostrada Milano/Torino e Milano/Venezia.

23 Ottobre 2018

– concepire una strategia aziendale vincente per la propria impresa.

30 Ottobre 2018

– dalla strategia alla sua implementazione operativa in ottica-cliente.

Al termine delle seconda giornata alle ore 18.15 aperitivo di Network con altre aziende e testimonianza aziendale di Alberto Isola – Amministratore Delegato di Sauter Italia Spa.

Qual è il programma?

Sintesi dei contenuti Modulo Formativo – Strategia Aziendale:

• I pilastri concettuali della strategia aziendale: dalla teoria alla pratica.

• Risorse e competenze: che cosa sono e come è possibile (ri)combinarle al meglio.

• Dall’analisi dell’ambiente interno a quello esterno: strumenti operativia confronto.

• L’importanza del modello di business: come (ri)costruirlo per migliorare i risultati aziendali.

• Pianificazione strategica e posizionamento competitivo: quali regole seguire per innescare un processo di crescita sostenibile.

• Strategia e mercato: in che modo impostare il processo di conoscenza della clientela attuale e futura.

• Caso reale n.1: come mai la nostra strategia non ha successo? E cosa stiamo sbagliando?

• Caso reale n.2: il ruolo della pianificazione strategica per la creazione di valore nel lungo periodo.

Docenti di alto livello

Come Fabio Papa, professore di Economia, Management e Made in Italy presso l’Università Statale di San Pietroburgo (Russia). Esperto di PMI e dei processi di crescita aziendale, opera presso la Business School del Sole 24 Ore (Milano e Roma) in qualità di docente e membro del comitato scientifico dei Master Full Time.

Maggiori informazioni su www.circolodelleimprese.it