Gruppo Cap ha avviato le selezioni per assumere 4 operai di manutenzione ordinaria da inserire nel settore gestione Acquedotto (2 risorse) e nel settore Gestione Fognatura e Depurazione (altre due) per le sedi di Canegrate, Pero e Truccazzano.

Gruppo Cap cerca quattro operai

I candidati selezionati svolgeranno le attività di manutenzione ordinaria, necessarie al mantenimento delle normali condizioni di esercizio, delle componenti meccaniche, idrauliche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione delle acque reflue o degli impianti di sollevamento, trattamento e distribuzione dell’acqua.

Domande entro il 12 dicembre

È possibile candidarsi entro e non oltre il 12 dicembre 2018, seguendo le indicazioni presenti sul sito gruppocap.it alla sezione Lavorare nel Gruppo – Entra nella squadra – Chi stiamo cercando – Ricerche in Corso. In questa pagina è possibile candidarsi anche per le altre posizioni aperte di Gruppo CAP, azienda solida, dinamica e in crescita, che sta cercando anche alcune figure da inserire negli uffici tecnici e amministrativi.