Il nostro gruppo editoriale sarà official local media partner in esclusiva della Coppa del mondo di fondo del 16 e 17 febbraio.

Coppa del Mondo di sci nordico e Netweek

Le testate del Gruppo con sede in Lombardia a Merate (Lc) e i due media valdostani La Vallée Notizie e AostaSera.it sono gli official media partner della due giorni di Cogne (Ao) del 16 e 17 febbraio. Grande soddisfazione in casa Netweek, il più grande circuito di media locali in Italia, per la partnership commerciale definita con il comitato promotore della Coppa del Mondo di Cogne (nella foto, da sinistra, Ivo Charrère presidente del comitato organizzatore, Michel Henry direttore commerciale Netweek per la Valle d’Aosta e l’olimpionico di fondo Marco Albarello).

“Accordo fortemente voluto, orgogliosi”

“Siamo orgogliosi di essere il media partner in esclusiva di questa importantissima manifestazione. – afferma il direttore commerciale per la Valle d’Aosta Michel Henry – Cerchiamo di essere sempre attenti alle iniziative sul territorio e non potevamo assolutamente farci sfuggire questa opportunità anche per l’altissimo livello della competizione; d’altronde lo sci in generale è lo sport che più ci rappresenta, che nel tempo ci ha dato – e ancora oggi ci sta offrendo – grandi soddisfazioni a livello agonistico con atleti valdostani ai vertici delle competizioni internazionali”. “Abbiamo fortemente voluto questo accordo per potere in qualche modo dare un nostro contributo, considerando quanto tutti gli enti che fanno parte dell’organizzazione si stiano impegnando per la buona riuscita dell’evento. Metteremo a disposizione le nostre settanta testate cartacee e i nostri ventisette quotidiani online presenti sul territorio italiano per dare visibilità alla manifestazione. Sarà anche per noi una vetrina importantissima e avremo modo di apparire in diverse attività promozionali nell’arco delle due giornate, sia con il marchio Netweek, sia con le due testate di riferimento in Valle d’Aosta, La Vallée Notizie e AostaSera.it. Non posso che ringraziare Ivo Charrère e Filippo Gérard, presidente e vice presidente del comitato organizzatore, così come tutto il comitato per aver accettato con grande entusiasmo la nostra proposta”.

Dalla Vallée ad altre cinque regioni