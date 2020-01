Guasto al riscaldamento alla scuola primaria di via Dei Boschi di Nerviano: domani, mercoledì 22 gennaio, sarà chiusa.

Guasto al riscaldamento, scuola chiusa

Un altro disagio va ad aggiungersi a quelli già registratisi nel nuovo plesso scolastico di via Dei Boschi a Nerviano: dopo infatti la chiusura di qualche mese fa a causa di infiltrazioni d’acqua alla scuola dell’infanzia, ora è la volta della primaria. In quest’ultima scuola, domani, mercoledì 22 gennaio, non si terranno le lezioni. Così come da una comunicazione inviata ai docenti, ai genitori degli alunni e al personale in servizio, il dirigente scolastico Antonino Giuseppe Ubaldini ha comunicato “la chiusura del plesso di scuola primaria per mercoledì 22 gennaio per tutta la giornata a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento”.

“Stanno intervenendo per risolvere il problema – afferma il sindaco Massimo Cozzi – Purtroppo simili incovenienti possono capitare e si sta lavorando per risolvere il prima possibile la situazione”.

