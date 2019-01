La rivisitazione del tiramisù proposta dai ragazzi della Ial lombardia di Saronno è stata pensata con l’aggiunta di un caffè all’amaretto da bere, per ricordare la provenienza e la tradizionalità dei nostri prodotti.

Ial lombardia di Saronno: terzo posto al Sigep DI Rimini

La scuola professionale si aggiudica il podio al concorso scolastico svoltosi a Rimini nella giornata di Mercoledì 23 gennaio. SIGEP (salone internazionale di gelateria e pasticceria) è la più grande manifestazione, insieme alla fiera che si svolge a Lione, in tutta Europa e partecipare sarebbe già stato un grande successo. 12 scuole alberghiere e professionali di tutta Italia si sono sfidate in un concorso che prevedeva la preparazione di un’alzata di pastigliaggio (uno zucchero particolare modellabile) alta minimo 60 cm e la preparazione di un tiramisù rivisitato in chiave moderna.

Gli allievi delle scuole partecipanti, hanno gareggiato per 4 ore consecutive e presentato i loro prodotti ad una giuria d’eccezione (presente anche la Campionessa del Mondo di pasticceria Sonia Balacchi).

I ragazzi dello ial, frequentano il terzo e quarto anno del corso Panificatore-Pasticcere e insieme ai loro docenti (allenatori della squadra, in questo caso) si sono esercitati e messa a punto una ricetta molto particolare.

Le parole di Manuel Zurzolo, Ikram Hissou,Camilla Pagani e Russo Anna Aurora

“Vogliamo ringraziare i nostri insegnanti, ci hanno preparato al meglio, è stata una vittoria impegnativa, abbiamo avuto qualche difficoltà durante il concorso (si è rotto qualche pezzo della scultura) ma siamo riusciti comunque a rimediare e a fare un lavoro egregio”.

Le parole degli insegnanti Gabriele Mantegazza e Francesca Callegari