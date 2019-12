Per fortuna un “pericolo” è stato scongiurato e le tariffe autostradali non saranno ritoccate con l’ultima manovra finanziaria… ma c’è un’altra buona notizia per i consumatori. Il 2020 inizia con un risparmio per le famiglie italiane. Nel primo trimestre del nuovo decennio infatti il costo dell’energia elettrica calerà del 5.4% facendo risparmiare circa 125 euro a famiglia.

Bolletta della luce meno cara

La diminuzione del costo della luce è dovuto a un forte calo dei costi della materia prima (-2,6%) e soprattutto al calo degli oneri generali di sistema (-2,8%).

Gas invece in leggero aumento

In leggero aumento invece le bollette del gas che registreranno un incremento dello 0,8%.

Lo ha comunicato l’Arera, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Elettricità meno cara grazie alle rinnovabili

Tornando all’elettricità, il risparmio complessivo calcolato per la famiglia tipo sarà pari a 125 euro all’anno.

Ormai quasi un terzo della produzione di energia elettrica arriva dalle rinnovabili: una tendenza virtuosa che si mantiene costante e che dovrebbe portare in futuro sempre più benefici, non solo economici, per i consumatori.