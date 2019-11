Il sistema telefonico Cloud di NFON utilizza internet per comunicare telefonicamente. La sua particolarità è proprio quella di poterlo utilizzare in qualunque posto sia provvisto di una connessione internet. Questo innovativo sistema ci permette di ottimizzare le performance lavorative e velocizzarne i processi. Si tratta di un servizio a canone mensile che libera le aziende dalle beghe di manutenzione e dalle importanti spese di attivazione.

Un importante passo avanti verso la Unified Communication & Collaboration grazie alla gestione di molteplici linee telefoniche che possono mettersi in contatto tra di loro anche se sono collocate in edifici, città o continenti differenti. L’importante innovazione tecnologica di NFON non riguarda solo i telefoni cellulari, ma anche tutti i dispositivi che normalmente utilizziamo in ufficio, dal tablet al pc.

Il sistema di gestione del Cloud PBX è collocato in un server remoto o in Cloud, utilizzando la rete LAN. Questo significa abbattere costi di installazione e continue spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In altre parole si tratta di software centralizzati in grado di svolgere molteplici funzioni a cui è possibile attingere da località differenti.

Il Cloud PBX può inoltre essere integrato ad applicativi aziendali utilizzati per una migliore gestione dei clienti, come il CRM. Questa integrazione permette un notevole aumento delle funzionalità del Centralino PBX, come la possibilità di effettuare una chiamata, inviare una mail o mandare un messaggio a qualunque cliente inserito nel database, con un solo clic.

Il punto nevralgico per un’organizzazione aziendale efficiente, reattiva e flessibile, ideale per chi è proprietario dell’attività che adotta questo servizio in termini di contenimento dei costi e velocizzazione delle prestazioni, ma anche per chi collabora al suo interno, in grado di poter svolgere il proprio lavoro con più flessibilità ed autonomia.